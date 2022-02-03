Події

11:04 03.02.2022

За останні три тижні на Донбасі не загинув жоден український солдат - Резніков

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За останні три тижні на Донбасі не загинув жоден український солдат - Резніков

За останні три тижні на лінії розмежування на Донбасі не загинув жоден український солдат, повідомив на брифінгу в четвер міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми фіксуємо зменшення кількості бойових втрат. За останній 21 день не загинув жоден воїн. Я сподіваюся, що це збережеться і в майбутньому. Це свідчить про те, що режим припинення вогню продовжує працювати. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання як на базовий сценарій", - сказав він.

За його словами, знизилася інтенсивність провокацій із боку бойовиків. Одночасно, зазначив він, Росія продовжує постачання їм зброї та паливно-мастильних матеріалів. Але при цьому, як повідомив міністр, за інформацією розвідки, найманці мають низький психологічний стан.

Теги: #резніков #оос #донбас
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