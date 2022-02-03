Укладати контракти з резервістами від імені Сил тероборони мають право лише командири підрозділів ТрО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що укладати контракти з добровольцями, які хочуть вступити до лав Сил територіальної оборони (ТрО), мають право лише командири підрозділів тероборони.

"Наступний крок – формування зі 130 тис. резервістів батальйонів та бригад територіальної оборони шляхом укладання контрактів із командувачами військових частин, батальйонів чи бригад. Якщо з вами хтось інший укладає угоду, десь там представник органу місцевого самоврядування розповідає, що формується штаб територіальної оборони чи щось таке – це не відповідає дійсності, це не відповідає закону", - заявив Резніков на брифінгу у Києві у четвер.

Він уточнив, що закону "Про основи національного спротиву" відповідає укладання контракту лише між резервістом та командиром підрозділу ТрО.