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10:54 03.02.2022

Укладати контракти з резервістами від імені Сил тероборони мають право лише командири підрозділів ТрО – Резніков

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Укладати контракти з резервістами від імені Сил тероборони мають право лише командири підрозділів ТрО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що укладати контракти з добровольцями, які хочуть вступити до лав Сил територіальної оборони (ТрО), мають право лише командири підрозділів тероборони.

"Наступний крок – формування зі 130 тис. резервістів батальйонів та бригад територіальної оборони шляхом укладання контрактів із командувачами військових частин, батальйонів чи бригад. Якщо з вами хтось інший укладає угоду, десь там представник органу місцевого самоврядування розповідає, що формується штаб територіальної оборони чи щось таке – це не відповідає дійсності, це не відповідає закону", - заявив Резніков на брифінгу у Києві у четвер.

Він уточнив, що закону "Про основи національного спротиву" відповідає укладання контракту лише між резервістом та командиром підрозділу ТрО.

Теги: #тероборона #резніков #міноборони
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