На Чернігівщині судитимуть депутата, який застрелив поліцейського під час полювання

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, якого обвинувачують у вбивстві поліцейського під час полювання з необережності.

Крім того, за даними ДБР, депутат обіймає посаду начальника обласного районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чиновник ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві з необережності (ч.1 ст.119 КК України). Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня", - повідомляють у пресслужбі бюро.

Слідство встановило, що під час пострілів з мисливської рушниці у звіра, що рухається, депутат вийшов із свого сектору обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.