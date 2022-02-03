Події

09:02 03.02.2022

На Чернігівщині судитимуть депутата, який застрелив поліцейського під час полювання

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На Чернігівщині судитимуть депутата, який застрелив поліцейського під час полювання

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, якого обвинувачують у вбивстві поліцейського під час полювання з необережності.

Крім того, за даними ДБР, депутат обіймає посаду начальника обласного районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чиновник ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві з необережності (ч.1 ст.119 КК України). Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня", - повідомляють у пресслужбі бюро.

Слідство встановило, що під час пострілів з мисливської рушниці у звіра, що рухається, депутат вийшов із свого сектору обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

 

 

 

Теги: #чернігівська_область #полювання #вбивство
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