В Україні за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 380 осіб, 210 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 39 620 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 9 380 осіб, 210 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 4 446, медпрацівників - 1 035); 73 195 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 осіб, другу дозу - 27 938 осіб, додаткову дозу отримали 836 осіб, бустерну дозу - 20 826 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 136 осіб; летальних наслідків - 210; одужали - 9 380 осіб", - зазначено в повідомленні у Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 січня було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня - 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нових випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нових випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 4 169 897 осіб; одужали - 3 650 854 особи; летальних наслідків - 100 809.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 осіб, із них отримали першу дозу - 15 396 723 особи, отримали дві дози - 14 700 198 осіб, отримали додаткову дозу - 18 728 осіб, бустерну дозу - 398 374 особи. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.