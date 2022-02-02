Події

15:24 02.02.2022

Швеція передала понад $5 млн до Партнерського фонду за стійку Україну

1 хв читати
Швеція передала понад $5 млн до Партнерського фонду за стійку Україну

Швеція вносить SEK50 млн (понад $5 млн) до Партнерського фонду за стійку Україну (PFRU), повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"PFRU - новий гнучкий інструмент для підтримки стійкості України перед російською агресією, запущений сьогодні у партнерстві з Великою Британією, США, Канадою, Швейцарією. Наша непохитна солідарність і підтримка залишаються непохитними", - написала Лінде у Twitter у середу.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "цінним внеском у стабільність України в умовах дестабілізуючих дій Росії".

"Україна та Швеція завжди були і залишаються надійними друзями та партнерами. Глибоко вдячний Швеції за рішення внести понад 5 млн доларів до Партнерського фонду за стійку Україну", - написав він у Twitter.

Теги: #фонд #швеція #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 02.02.2022
Уряд України схвалив проєкт Угоди про ЗВТ із Туреччиною

Уряд України схвалив проєкт Угоди про ЗВТ із Туреччиною

12:50 02.02.2022
Україна та Нідерланди планують спільно побудувати 48 реабілітаційних центрів для військових і ветеранів – Зеленський

Україна та Нідерланди планують спільно побудувати 48 реабілітаційних центрів для військових і ветеранів – Зеленський

12:28 02.02.2022
На допомогу Україні можуть бути залучені сили швидкого кіберреагування - Міноборони Литви

На допомогу Україні можуть бути залучені сили швидкого кіберреагування - Міноборони Литви

12:06 02.02.2022
США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

08:25 02.02.2022
В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

08:10 02.02.2022
Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

07:57 02.02.2022
Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

07:43 02.02.2022
Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

07:20 02.02.2022
Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

20:30 01.02.2022
Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Прем'єр Нідерландів: Єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Російські найманці атакували КПВВ "Гнутове" на Донбасі, втрат немає

ОСТАННЄ

Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

Американський бабак Філ передбачив ще шість морозних тижнів

Дніпровський райсуд Києва передав до Голосіївського райсуду позов ексспівробітника Укрексімбанку Тельбізова про поновлення на посаді

В Італії померла актриса Моніка Вітті, яка грала у фільмах Антоніоні

Росія може багато виторгувати у Байдена, якщо не нападатиме на Україну - Трамп

Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

Володимир Кличко подав заявку до бригади столичної тероборони

У США готуються до потужного снігового шторму, скасовано тисячі авіарейсів

Потік іноземних туристів до Іспанії у грудні злетів на 355%

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА