Швеція передала понад $5 млн до Партнерського фонду за стійку Україну

Швеція вносить SEK50 млн (понад $5 млн) до Партнерського фонду за стійку Україну (PFRU), повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"PFRU - новий гнучкий інструмент для підтримки стійкості України перед російською агресією, запущений сьогодні у партнерстві з Великою Британією, США, Канадою, Швейцарією. Наша непохитна солідарність і підтримка залишаються непохитними", - написала Лінде у Twitter у середу.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "цінним внеском у стабільність України в умовах дестабілізуючих дій Росії".

"Україна та Швеція завжди були і залишаються надійними друзями та партнерами. Глибоко вдячний Швеції за рішення внести понад 5 млн доларів до Партнерського фонду за стійку Україну", - написав він у Twitter.