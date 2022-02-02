Дніпровський райсуд Києва передав до Голосіївського райсуду позов ексспівробітника Укрексімбанку Тельбізова про поновлення на посаді

Дніпровський райсуд Києва 2 лютого передав до Голосіївського райсуду позов директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку (Київ) Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня 2021 року спільно з начальником управління внутрішньої безпеки банку Олегом Осиповим застосував силу до журналістів програми "Схеми", про відновлення його на посаді та моральну компенсацію.

"До матеріалів справи після відкриття провадження надійшло підтвердження, що Тельбізов не має зареєстрованого місця проживання у Дніпровському районі, і за результатами розгляду, ухвалив передати справу Голосіївському райсуду", – повідомив юридичний представник банку Євген Левіцький агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що станом на 2 лютого питання прийняття зустрічного позову банку до Тельбізова про компенсацію моральної шкоди, заподіяної його діями діловій репутації, не було вирішено.

Як повідомлялося, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером нібито через одне із запитань, яке не сподобалось. Як стверджує керівник "Схем" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. За інформацією журналістів, весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку у його присутності. За годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю та самого нападу було видалене.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Укрексімбанк відкинув звинувачення в порушенні законодавства й, у свою чергу, звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею. На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації.

Пізніше Мецгер вибачився за напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю у будівлі банку.

Тельбізова та Осіпова обвинувачують у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів за ст. 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене посадовою особою з використанням свого службового становища) та ст. 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.