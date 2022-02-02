Події

13:45 02.02.2022

У США готуються до потужного снігового шторму, скасовано тисячі авіарейсів

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У США готуються до потужного снігового шторму, скасовано тисячі авіарейсів

Через сніжний шторм, що очікується найближчим часом, у США скасували тисячі авіарейсів, губернатори декількох штатів закликали уникати поїздок автомобілем, повідомляє в середу CNN.

За повідомленнями видання, сніговий шторм і небезпечно низькі температури прийдуть на південь країни наступної ночі. Всього попередження про негоду торкнулися майже 90 млн людей від Скелястих гір до Нової Англії.

Губернатори штатів Міссурі та Оклахома оголосили про впровадження режиму НС через прийдешню бурю. У місті Оклахома може випасти до 20 см снігу, у деяких районах очікуються скупчення льоду завтовшки 6-10 см.

Майже 3 тис. внутрішніх авіарейсів було скасовано у середу та четвер. Багато авіакомпаній, зокрема Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines та Delta Air скасували перельоти з можливістю для пасажирів безоплатно перебронювати квиток на інший час.

У Далласі та Канзас-Сіті на час шторму також закрили декілька шкіл, при цьому навчання не буде перенесено у дистанційний формат.

Губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон спрямував майже 88 членів Національної гвардії штату на допомогу у боротьбі з наслідками негоди. Він також підписав указ про виділення $250 тис. на відновлювальні роботи. Губернатор Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер також привів у готовність Національну гвардію свого штату і випустив декларацію про стихійні лиха.

У міністерстві транспорту США заявили, що виділять понад 1,8 тис. вантажівок та обладнання для очищення й ремонту доріг.

Теги: #сша #авіарейси #скасування
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