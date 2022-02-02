Події

13:29 02.02.2022

Дві третини українців вважають війну на Донбасі агресією РФ, 20% готові до збройної відсічі у разі ескалації

2 хв читати
Дві третини українців вважають війну на Донбасі агресією РФ, 20% готові до збройної відсічі у разі ескалації

Більшість українців (65%) переконані в тому, що війну на сході України розпочала РФ, свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня.

68% вважають конфлікт на Донбасі російською агресією із використанням місцевих бойовиків, а внутрішнім цей конфлікт назвали 15% громадян.

Одночасно у разі нового вторгнення РФ майже 43% українців готові в тій чи іншій формі долучитися до відсічі агресії: 10,5% готові приєднатися до Збройних сил України на фронті, 9% - до добровольчих сил, іще 23% готові надавати посильну невійськову допомогу (коштами, роботою як донора крові тощо). Просто намагатимуться вижити і не робитимуть нічого особливого – 18,5%, виїхати з країни можуть спробувати 4%. 22,5% респондентів у принципі не вірять, що нове вторгнення колись відбудеться.

За прямі переговори з окупаційними адміністраціями та визнання їх законною владою виступають 14% опитаних, відмову від членства в НАТО – 8%, за згоду з автономією Донбасу і втрату Криму – 4%, за згоду з анексією Криму в обмін на мир на Донбасі – 2% респондентів.

Водночас 48% опитаних вважають, що надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань із США та країнами-членами ЄС і НАТО стримуватимуть агресію РФ, а 33% дотримуються протилежної думки, що це провокуватиме РФ.

Для миру на Донбасі треба йти на компроміси, але далеко не на всі – така думка продовжує переважати у громадській думці від самого початку конфлікту, її підтримують 50% опитаних. Тих, хто готовий до миру за всяку ціну, –15%. А ось у тому, що миру можна досягти лише з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, переконані 20%.

Політичне майбутнє окупованих територій Донбасу більшість опитаних (54%) вбачають як повернення під контроль України на тих самих умовах, що й до початку конфлікту. Автономію підтримують 13%, інший вид більшої незалежності від Києва – 10%. Повну незалежність т. зв. ДНР та ЛНР або їх входження до складу РФ має по 3% прихильників.

Дослідження проводили у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Теги: #донбас #опитування #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 02.02.2022
Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

13:06 02.02.2022
Думки українців про реальність загрози вторгнення РФ узимку-навесні 2022 року розділилися майже порівну

Думки українців про реальність загрози вторгнення РФ узимку-навесні 2022 року розділилися майже порівну

17:12 01.02.2022
У зоні проведення ООС із початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано - штаб ООС

У зоні проведення ООС із початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано - штаб ООС

15:22 01.02.2022
Зеленський та Порошенко виходять у другий тур президентських виборів – опитування

Зеленський та Порошенко виходять у другий тур президентських виборів – опитування

15:14 01.02.2022
У рейтингу партій лідирує "Євросолідарність" – соцопитування

У рейтингу партій лідирує "Євросолідарність" – соцопитування

14:29 01.02.2022
Понад 60% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування

Понад 60% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування

07:12 31.01.2022
У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

07:09 30.01.2022
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

18:24 29.01.2022
Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

18:02 28.01.2022
Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Прем'єр Нідерландів: Єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Російські найманці атакували КПВВ "Гнутове" на Донбасі, втрат немає

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

ОСТАННЄ

В Італії померла актриса Моніка Вітті, яка грала у фільмах Антоніоні

Росія може багато виторгувати у Байдена, якщо не нападатиме на Україну - Трамп

Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

Володимир Кличко подав заявку до бригади столичної тероборони

У США готуються до потужного снігового шторму, скасовано тисячі авіарейсів

Потік іноземних туристів до Іспанії у грудні злетів на 355%

Зеленський: Усе озброєння, яке постачають західні партнери в Україну, - для захисту

Суд продовжив арешт екснардепу Семенченку ще на два місяці

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

У більшості областей України у четвер очікуються опади, у п'ятницю похолодає

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА