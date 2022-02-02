Дві третини українців вважають війну на Донбасі агресією РФ, 20% готові до збройної відсічі у разі ескалації

Більшість українців (65%) переконані в тому, що війну на сході України розпочала РФ, свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня.

68% вважають конфлікт на Донбасі російською агресією із використанням місцевих бойовиків, а внутрішнім цей конфлікт назвали 15% громадян.

Одночасно у разі нового вторгнення РФ майже 43% українців готові в тій чи іншій формі долучитися до відсічі агресії: 10,5% готові приєднатися до Збройних сил України на фронті, 9% - до добровольчих сил, іще 23% готові надавати посильну невійськову допомогу (коштами, роботою як донора крові тощо). Просто намагатимуться вижити і не робитимуть нічого особливого – 18,5%, виїхати з країни можуть спробувати 4%. 22,5% респондентів у принципі не вірять, що нове вторгнення колись відбудеться.

За прямі переговори з окупаційними адміністраціями та визнання їх законною владою виступають 14% опитаних, відмову від членства в НАТО – 8%, за згоду з автономією Донбасу і втрату Криму – 4%, за згоду з анексією Криму в обмін на мир на Донбасі – 2% респондентів.

Водночас 48% опитаних вважають, що надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань із США та країнами-членами ЄС і НАТО стримуватимуть агресію РФ, а 33% дотримуються протилежної думки, що це провокуватиме РФ.

Для миру на Донбасі треба йти на компроміси, але далеко не на всі – така думка продовжує переважати у громадській думці від самого початку конфлікту, її підтримують 50% опитаних. Тих, хто готовий до миру за всяку ціну, –15%. А ось у тому, що миру можна досягти лише з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, переконані 20%.

Політичне майбутнє окупованих територій Донбасу більшість опитаних (54%) вбачають як повернення під контроль України на тих самих умовах, що й до початку конфлікту. Автономію підтримують 13%, інший вид більшої незалежності від Києва – 10%. Повну незалежність т. зв. ДНР та ЛНР або їх входження до складу РФ має по 3% прихильників.

Дослідження проводили у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.