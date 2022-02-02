Думки українців про реальність загрози вторгнення РФ узимку-навесні 2022 року розділилися майже порівну

Загрозу військового вторгнення Росії на територію України взимку-навесні 2022 року вважають реальною 44,9% українців, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас 43,7% опитаних вважають, що вторгнення найближчим часом не буде.

"Найчастіше вважають загрозу реальною жителі центрального регіону (54,9%, при 35,1% тих, хто вважає, що вторгнення найближчим часом не буде) і західного регіону (відповідно 51,6% і 43,2%). Тоді як у південному регіоні (відповідно 36,1% і 45,1%) і східному регіоні (відповідно 28,5% і 55,7%) частіше висловлюється точка зору, що вторгнення найближчим часом не буде", - зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в середу.

Про свою готовність захищати країну зі зброєю в руках заявили 44,9% респондентів. Вважають захист країни справою військових і не мають наміру втручатися 45,4% опитаних.

Серед опитаних чоловіків відповіли, що готові приєднатися до захисту країни будь-яким способом, 61,3%, серед жінок - 31,6%. Серед чоловічого населення західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, центрального регіону – 59,7%, півдня країни – 48,4%, східного регіону – 58,0%. Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%).

Серед представників електорату провідних політичних сил найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій "Європейська солідарність" (61,6%) і "Слуга народу" (56,8%), найрідше - виборці партії "Опозиційна платформа - За життя" (22,4%).

Більшість респондентів - 55,6% вважають, що нинішня влада докладає недостатньо зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню. Вважають дії влади достатніми 28,6% респондентів.

Вважають, що в разі повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський не спроможний ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач і організувати оборону країни, 55,7% респондентів. Протилежну думку висловили 26,9%.

Відповідаючи на запитання "Як на вас впливають звернення Зеленського з закликами не панікувати?", 21,5% зазначають, що ці звернення їх заспокоюють, 10,6% — що навпаки лякають, але більшість (62,0%) відповіли, що не звертають на них уваги.

Більшість українців (56,3%) вважають, що переговори з Росією слід проводити тільки за участю партнерів із США та ЄС, тому що натиснути на Путіна можна лише спільними зусиллями, 26,0% — що прямі переговори з Путіним є дієвим способом у досягненні миру.

Про необхідність спрямовувати кошти на зміцнення армії, а не на реалізацію держпрограми "Велике будівництво", заявили 57,1% респондентів. Про те, що програма "Велике будівництво" є пріоритетною навіть в умовах військової загрози, заявили 22% респондентів.

Дослідження проведено в період з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.