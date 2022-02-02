Україна та Нідерланди планують спільно побудувати 48 реабілітаційних центрів для військових і ветеранів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Нідерланди планують запровадити спільну програму з будівництва 48 реабілітаційних центрів для військових і ветеранів

"Позитивною є співпраця наших країн у сфері охорони здоров'я. Ми хочемо окремо розвивати цей напрям. У нас є окрема програма. Я знаю, що прем'єр-міністр Нідерландів обговорював це з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми хочемо (впровадити – ІФ) її разом із Нідерландами та Міністерством охорони здоров'я - щодо будівництва 48 сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для наших військових і ветеранів", - сказав Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Марком Рютте у Києві в середу.