Прем'єр Нідерландів: Єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог

Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте вважає, що єдине рішення щодо деескалації на сході України - це дипломатія і діалог.

"Усі зусилля мають бути застосовані, щоб розрядити ескалацію і напруження. Я вважаю, що єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог, який має тривати між Росією і США, Росією і НАТО і між країнами "нормандського формату": Україною, Німеччиною і Францією", - сказав він на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу.

За його словами, якщо дипломатія не сприятиме деескалації, то подальша агресія спричинить серйозні наслідки.

Рютте нагадав, що країни Європи готують санкції на випадок ескалації військової агресії з боку Росії.