Події

19:59 07.10.2022

США закликають РФ пом'якшити ядерну риторику

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США закликають РФ пом'якшити ядерну риторику

США не бачать причин для ескалації напруженості в ядерній сфері та закликають РФ до пом'якшення риторики, заявила у п'ятницю представник Білого Дому Карін Жан-П'єр.

"Росія може деескалувати це будь-якої миті, немає жодних причин для ескалації", - заявила Жан-П'єр під час пресбрифінгу, коментуючи побоювання, висловлені президентом США Джо Байденом щодо ризику застосування ядерної зброї у світі.

При цьому вона зазначила, що США не вбачають ознак того, що Росія готується використати ядерну зброю.

Раніше президент США Байден припустив, що зараз світ уперше після Карибської кризи зіткнувся із загрозою світової ядерної війни.

"Вперше після кубинської ракетної кризи ми зіткнулися із загрозою застосування ядерної зброї, якщо насправді все піде тим шляхом, яким йде", - цитували американські ЗМІ слова президента, сказані про Росію на заході Демократичної партії.

Байден, говорячи про ризик застосування ядерної зброї у світі, назвав це "ядерним Армагеддоном".

 

 

Теги: #сша #атом #росія #деескалація

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