Події

17:46 21.02.2022

Зеленський: Не бачимо жодних ознак деескалації з боку РФ, на українському напрямку залишаються приблизно 150 тис. російських військових

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Зеленський: Не бачимо жодних ознак деескалації з боку РФ, на українському напрямку залишаються приблизно 150 тис. російських військових

Україна не бачить жодних ознак деескалації з боку Російської Федерації, безпекова ситуація залишається напруженою, заявив президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером.

"Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить приблизно 150 тисяч осіб", - наголосив Зеленський, інформуючи Гегера про загострення ситуації на Донбасі, повідомляє пресслужба президента.

Теги: #деескалація #зеленський
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