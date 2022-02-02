Події

09:44 02.02.2022

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

1 хв читати
Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити народного депутата Олександра Трухіна з лав партії.

"Як голова політичної партії "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Шуляк зазначила, що "партія також закликає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді негайно зібрати засідання і розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення".

Теги: #рішення #шуляк #трухін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 02.02.2022
ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

10:08 02.02.2022
Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

09:33 02.02.2022
МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

16:14 26.01.2022
Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

15:43 26.01.2022
Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

08:52 22.01.2022
Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

07:17 20.01.2022
Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

18:09 18.01.2022
ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

17:06 18.01.2022
"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

16:35 18.01.2022
У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

ОСТАННЄ

Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

Захворюваність на COVID-19 у світі за минулий тиждень трохи знизилася

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА