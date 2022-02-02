Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити народного депутата Олександра Трухіна з лав партії.

"Як голова політичної партії "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Шуляк зазначила, що "партія також закликає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді негайно зібрати засідання і розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення".