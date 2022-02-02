В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 35 014 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 894 людини, 204 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 01 лютого в Україні: зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940); 74 592 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177; другу дозу – 27 248 осіб, додаткову дозу отримали 717 осіб, бустерну дозу – 21 450 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 314 осіб; летальних випадків – 204; одужало – 9 894 особи", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня - 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня - 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 130 277 осіб; одужало – 3 641 474 особи; летальних випадків - 100 599.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, отримали дві дози – 14 672 260 осіб, отримали додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.