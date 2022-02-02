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07:43 02.02.2022

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

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Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) під час бесіди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що відбулася у вівторок, закликала ООН продовжити зусилля з пошуку "мирного вирішення напруженості навколо України".

"Організація Об'єднаних Націй є найбільшим у світі дипломатичним форумом, який зі зрозумілих причин повинен приділяти постійну увагу напруженості, що впливає на мир і стабільність у різних регіонах, та дотриманню міжнародного права. Саме тому я говорила з генеральним секретарем ООН про необхідність продовження зусиль між країнами щодо пошуку мирного вирішення напруженості довкола України", - цитує пресслужба МЗС Естонії слова Лійметс.

Вона вітала заяву Ради Безпеки ООН про ситуацію в Україні, "яка через тривалу агресію Росії, потребує широкої підтримки і уваги до своєї територіальної цілісності".

"Ми також маємо бути готові на всіх міжнародних рівнях рішуче відреагувати на військову ескалацію з боку Росії. Крім того, вважаємо за важливе закликати Росію до дотримання норм міжнародного права та принципів Статуту ООН та ОБСЄ", - сказала Лійметс.

 

 

Теги: #ситуація #естонія #україна #оон
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