Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) під час бесіди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що відбулася у вівторок, закликала ООН продовжити зусилля з пошуку "мирного вирішення напруженості навколо України".

"Організація Об'єднаних Націй є найбільшим у світі дипломатичним форумом, який зі зрозумілих причин повинен приділяти постійну увагу напруженості, що впливає на мир і стабільність у різних регіонах, та дотриманню міжнародного права. Саме тому я говорила з генеральним секретарем ООН про необхідність продовження зусиль між країнами щодо пошуку мирного вирішення напруженості довкола України", - цитує пресслужба МЗС Естонії слова Лійметс.

Вона вітала заяву Ради Безпеки ООН про ситуацію в Україні, "яка через тривалу агресію Росії, потребує широкої підтримки і уваги до своєї територіальної цілісності".

"Ми також маємо бути готові на всіх міжнародних рівнях рішуче відреагувати на військову ескалацію з боку Росії. Крім того, вважаємо за важливе закликати Росію до дотримання норм міжнародного права та принципів Статуту ООН та ОБСЄ", - сказала Лійметс.