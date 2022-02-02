Події

07:20 02.02.2022

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

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Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

Журналісти видання "Українська Правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Також нардеп кілька разів заперечував факт особистого керування автотранспортом, який потрапив у ДТП. Трухін обіцяв "віддячити" правоохоронцям за дозвіл втекти з місця ДТП. Також нардеп озвучував правоохоронцям суму можливої вигоди у $150 тис. за сприяння.

Як повідомлялося, ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi був Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватимуть Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформації, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна у ДТП щодо перебування його за кермом автомобіля, відбудеться найближчим часом.

 

 

 

Теги: #відео #дтп #україна #депутат
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