Зеленський обговорив із президентом Румунії реалізацію стратегії євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії", - зазначається у повідомленні.

Президенти також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.

Окрему увагу було приділено українсько-румунському співробітництву у сфері освіти. Лідери позитивно відзначили готовність до підписання Протоколу про співпрацю в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

Крім того, вони підтвердили взаємну налаштованість сприяти збереженню культурної спадщини України та Румунії, зокрема шляхом реалізації відповідних проектів обома державами.

Глави держав обмінялися вітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, яка відзначається 1 лютого. Було підтверджено взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонньої співпраці.

Зеленський також запросив Йоханніса відвідати Україну у зручний час.