Події

18:50 01.02.2022

Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі - Квін

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Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі - Квін

Посольство США у Києві відкрите і продовжує повноцінно працювати, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми вживаємо розважливих запобіжних заходів, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців і даючи право виїхати працівникам місії. Незважаючи на це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я наголошую, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі", - сказала Квін у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні у вівторок.

 

Теги: #посольство_сша #квін #агресія_рф
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