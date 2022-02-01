Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі - Квін

Посольство США у Києві відкрите і продовжує повноцінно працювати, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми вживаємо розважливих запобіжних заходів, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців і даючи право виїхати працівникам місії. Незважаючи на це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я наголошую, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі", - сказала Квін у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні у вівторок.