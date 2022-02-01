У зоні проведення ООС із початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано - штаб ООС

Із початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців на Донбасі не зафіксовано, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовані. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається в повідомленні.