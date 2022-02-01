НАБУ та САП закликають депутата Кузьміних не ігнорувати викликів до правоохоронців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закликають викритого у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних не ухилятися від слідства, ігноруючи повістки про виклики для проведення процесуальних дій.

У повідомленні НАБУ, розміщеному на сайті Бюро у вівторок, наголошується, що генпрокурор Ірина Венедіктова напередодні підписала підозру народному депутату, і повідомлення про це було надіслано за місцем роботи та місцями проживання та реєстрації депутата.

"Отже, з 31 січня 2022 року, народний депутат набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків. Зокрема про прибуття до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ наголошують: "Народного обранця заздалегідь та належним чином повідомили про дату, час та місце запланованих процесуальних дій. Однак він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів".

У Бюро уточнюють, що 31 січня людина, яка представилася захисником депутата, повідомила телефоном слідству, що депутат перебуває в закладі охорони здоров'я і на виклик не прибуде.

"Проте ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування", - пояснюють у НАБУ.

У своєму повідомленні Бюро роз'яснює, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням лише за неможливості тимчасово залишити цей заклад.

НАБУ не називає імені депутата, але з обставин справи випливає, що йдеться про депутата Кузьміних.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Сергію Кузьміних, викритого Національним антикорупційним бюро (НАБУ) в отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн.

"Депутата підозрюють у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини", - зазначила генпрокурор.

28 січня НАБУ викрило народного депутата під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння в підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Спікер фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.