Експерти KSE прогнозують зниження рівня захворювання на коронавірус штаму "омікрон", але не його зупинку.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то наразі ми маємо зростання на 75% і надалі очікуємо сповільнення темпів зростання, але водночас його продовження", - прогнозує Ганиченко.

Крім того, він наголосив, що частина госпіталізованих під час хвилі "омікрон" скоротилася у 2,5 раза порівняно з хвилею "дельта" і становить 10% хворих.

За даними Ганиченка, також знизився рівень смертності вчетверо. Під час "дельта"-хвилі він становив 2%, наразі 0,5%.

Аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова повідомила, що госпіталізації з COVID-19 збільшилися на 34%, але також збільшилися і виписки на 33%.

Вона також зазначила, що наразі зайнято близько третини ліжок із киснем. Водночас Кузьмінова наголосила, що реанімаційні ліжка та апарати ШВЛ завантажені менше, ніж минулого року.

"Основні причини такого низького темпу завантаженості цих типів медичних ресурсів - це легший перебіг вірусу "омікрон" і вищий рівень вакцинації в Україні порівняно з осінньою "дельта"-хвилею", - пояснила вона.

Крім цього, аналітик наголосила, що смертність стабілізувалася на рівні в середньому 132 особи в день, що вп'ятеро менше, ніж при "дельта"-хвилі.

За даними експертів KSE, антилідерами вакцинації досі залишаються західні області України.

Водночас дев'ять регіонів України підпадають під визначення "червоної" зони і можуть вже цього тижня перейти до неї. Це Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області.