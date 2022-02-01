ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України"

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить слідчі дії у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", повідомляє Бюро у своєму Telegram-каналі.

"Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва Національної компанії "Нафтогаз України", в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Бюро, слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн. Досудове слідство продовжується.

Раніше у ДБР агентству повідомили, що правоохоронці проводять обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.