Події

11:01 01.02.2022

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

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Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні 7-ї сесії у Верховній Раді, підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби.

"Цей указ передбачає: збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до основ професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, систему кар'єрного зростання офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ", - заявив Зеленський.

Він додав, що указ ознаменує перехід України до професійної армії.

"Цей указ – не тому, що скоро війна. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир. Цей указ із радістю підписую", - сказав президент.

Теги: #обороноздатність #зеленський #указ #зсу
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