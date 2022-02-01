В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337). 65 655 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 осіб, другу дозу – 25 525 осіб, додаткову дозу отримали 480 осіб, бустерну дозу – 16 372 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб", - зазначається у повідомленні в соцмережі Facebook.

На день раніше, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня - 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи; одужало – 3 631 580 осіб; летальних випадків - 100 395.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 осіб, з них отримали першу дозу – 15 347 951 особа, отримали дві дози – 14 645 012 осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 осіб, бустерну дозу – 356 098 осіб. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.