Події

08:29 01.02.2022

В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли

2 хв читати
В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337). 65 655 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 осіб, другу дозу – 25 525 осіб, додаткову дозу отримали 480 осіб, бустерну дозу – 16 372 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб", - зазначається у повідомленні в соцмережі Facebook.

На день раніше, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня - 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи; одужало – 3 631 580 осіб; летальних випадків - 100 395.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 осіб, з них отримали першу дозу – 15 347 951 особа, отримали дві дози – 14 645 012 осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 осіб, бустерну дозу – 356 098 осіб. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 01.02.2022
В Україні з 1 лютого подорожчали пластикові пакети

В Україні з 1 лютого подорожчали пластикові пакети

07:28 01.02.2022
Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

07:15 01.02.2022
Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану

Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану

06:57 01.02.2022
МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

06:50 01.02.2022
Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

21:52 31.01.2022
У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС

У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС

20:58 31.01.2022
Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

19:59 31.01.2022
Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

19:53 31.01.2022
Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

19:24 31.01.2022
Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022

Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022 – Шкарлет

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

ОСТАННЄ

Чинну суддю одного із судів Києва підозрюють у перешкоджанні мітингам на Майдані

"Київтеплоенерго" відсторонило від роботи майже 400 невакцинованих працівників, що не порушило безперервного теплопостачання столиці

В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

США підготували санкції проти представників російської еліти у разі нападу РФ на Україну

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022

Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець

Глава МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

1 лютого: Яке сьогодні свято

Данілов: Реалізація Мінських домовленостей може призвести до несподіваних наслідків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА