Чинну суддю одного із судів Києва підозрюють у перешкоджанні мітингам на Майдані

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру чинній судді одного з районних судів Києва у незаконному перешкоджанні мітингам на Майдані.

За інформацією слідства, суддя без доказів позбавила водійських прав протестувальників, які 29 грудня 2013 року у складі автоколони рухалися від вулиці Хрещатик у бік резиденції "Межигір'я" колишнього президента України. Причина – нібито невиконання особами вимог щодо зупинки. Найбільш суворий вид адміністративного стягнення було призначено на підставі рапортів ексінспекторів ДАІ.

Наразі судді інкримінують ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів та демонстрацій, здійснене службовою особою) КК України.

Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.