Глава МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив інформацію про те, що затриманий за організацію масових заворушень – колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан.

"Стосовно людини, ім'я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів, яка має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2013 році", - сказав глава МВС у понеділок увечері у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Міністр висловив думку про те, що правоохоронні органи, зокрема, СБУ в рамках цього чи нового кримінального провадження мають розслідувати можливі протиправні дії цієї людини і у 2013 році.

Він повідомив, що Голубану та його спільнику 1 лютого суд обиратиме запобіжний захід у рамках підозри про організацію масових заворушень.

"Думаю, що ми почуємо й інші імена... Поки що йдеться саме про організаторів мітингів, які активно набирали людей", - сказав міністр, відзначаючи, що на сьогодні затримано лише організатора та його помічника, а не замовників злочину.

"Тривають слідчі та оперативні дії. Так вийшло, що організатори цих акцій вийшли на агентів, які співпрацюють з Національною поліцією. Залучено (до розслідування) співробітників СБУ, які також проводять розробку. Думаю, що незабаром ми отримаємо інформацію не лише від Національної поліції, але й від СБУ щодо цих осіб", – розповів міністр.

Також міністр додав, що конкретно про мотиви злочину можна буде говорити після того, як слідство отримає більше інформації. "Серед годин розмов (оперативного відео – ІФ) не було сказано, хто саме є замовником. І це одне з питань, на які має відповісти слідство", - додав він.

Як повідомлялося, 31 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на брифінгу про затримання осіб, які готували масові безлади в Києві та низці інших регіонів для дестабілізації ситуації в Україні.

"Організатора та його помічника було затримано, їм інкримінується замах на масові заворушення... Вони громадяни України... Ми ще на шляху встановлення замовників та бенефіціарів", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.