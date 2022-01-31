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19:04 31.01.2022

Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

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Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

Міжнародна спільнота готова реагувати у разі нових посягань з боку РФ на суверенітет України, заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Ідеям сфер впливу немає місця в XXI столітті. Якщо Росія не обере шлях діалогу та поваги до міжнародного права, відповідь буде потужною та об'єднаною. Будь-яке нове посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України матиме величезні наслідки та серйозну ціну. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і разом зі своїми партнерами готові реагувати", - сказав де Рів'єр на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Водночас він зазначив, що якщо Росія обере дипломатичний шлях, Європейський Союз готовий співпрацювати, щоб розвивати свої відносини з Росією на основі об'єднаного, довгострокового і стратегічного підходу.

"Франція закликає Росію зайнятися деескалацією ситуації, дотримуватися міжнародного права та конструктивно брати участь у діалозі в межах встановлених міжнародних механізмів", - наголосив де Рів'єр.

Теги: #франція #агресія #росія #україна
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