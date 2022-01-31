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19:01 31.01.2022

Президент Естонії за посилення східного крила НАТО

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Президент Естонії за посилення східного крила НАТО

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що ситуація з безпекою в Європі потребує посилення східного крила НАТО.

"Напружена ситуація з безпекою в Європі потребує посилення стримування східного крила НАТО. Це також означає збільшення присутності союзників у балтійсько-польському регіоні", - сказав Каріс на зустрічі у понеділок у Таллінні з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау (Zbigniew Rau), повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі глави естонської держави.

Він наголосив: "Російська військова присутність на навчаннях у Білорусі є найбільшою з часів "холодної війни". Це загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи".

Каріс зазначив, що "Україна має потужну політичну підтримку та допомогу з боку Естонії".

"Польща відіграє важливу роль у підтримці безпеки Естонії, а також регіону загалом. Я високо ціную внесок Польщі у гарантування безпеки Естонії і тісну співпрацю в НАТО. Польські винищувачі, які беруть участь у місії повітряної безпеки НАТО, неодноразово охороняли наш повітряний простір. Наші Сили оборони проводили спільні навчання", - сказав президент.

Пресслужба повідомила, що Каріс привітав Польщу з головуванням в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке розпочалося цього року, та побажав їй успіхів.

Теги: #естонія #нато
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