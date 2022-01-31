РФ має намір збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис. - постпред США при ООН

Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Республіки Білорусь з Україною до понад 30 тис. військових, повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала Томас-Грінфілд на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.

За її словами, Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зазначила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що нині Росія відправляє ще більше військ та зброї.

"Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - зазначила постпред.