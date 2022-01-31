Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам не їздити до України, а австралійцям, які перебувають у країні, залишити її в найкоротший термін.

"Ми рекомендуємо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати наразі на комерційному або іншому приватному транспорті. Авіаперельоти можуть бути призупинені в найкоротший термін", - написав посол Австралії в Україні Брюс Едвардс у своєму Twitter у понеділок.

Як повідомляється на сайті консульської інформації уряду Австралії, Міністерство закордонних справ і торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.

У повідомленні наголошується, що умови безпеки можуть змінитися невдовзі.

"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені у зв'язку з обставинами у регіоні", - йдеться у повідомленні.