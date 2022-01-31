Тимошенко заявила про нездійсненність Мінських домовленостей та необхідність "вийти з глухого кута"

Україну загнано в глухий кут помилковою політикою, і вийти з нього допоможе Будапештський меморандум, який дасть змогу організувати дієві переговори, і уряд національної єдності, який допоможе зміцнити державу зсередини, заявила лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко.

"Уся ця ескалація на кордонах пов'язана не з тим, щоб розпочати повномасштабну війну проти України, хоча цей ризик завжди буде залишатися, але для того, щоб примусити Україну до виконання Мінських угод... І зараз треба розібратися, хто заштовхав Україну в цей глухий кут і який з нього є вихід", – сказала Тимошенко під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп у понеділок.

Як повідомляється на сайті "Батьківщини", політик переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше за військове вторгнення і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.

"Я хочу закликати вас вийти з цієї пастки і звертаюся до всіх фракцій, до всіх депутатів. Ми маємо висловити свою консолідовану позицію та раз і назавжди пояснити людям і нашим стратегічним партнерам, в чому криється загроза Мінських угод і в якому варіанті вони ніколи не можуть бути прийнятні, якщо ми хочемо зберегти Україну як незалежну суверенну державу", – зазначила політик.

Водночас Тимошенко закликала не здавати національні інтереси України та актуалізувати надані Будапештським меморандумом гарантії. "Наш шлях – виконання Будапештського меморандуму", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Економічний занепад в Україні, на її думку, можна подолати об'єднанням усіх небайдужих політичних сил. "Уряд національної єдності – це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!" – закликала Тимошенко.