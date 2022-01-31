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14:43 31.01.2022

Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, а також глави дипломатій низки європейських держав - Кулеба

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Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, а також глави дипломатій низки європейських держав - Кулеба

Днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Він додав, що глави дипломатії низки центральноєвропейських країн також перебуватимуть в Україні наступного тижня.

"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у "нормандському форматі", - зазначив Кулеба.

Міністр пояснив, що ще минулого року закликав усіх партнерів приїхати до України в гості саме у січні-лютому, насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні посадові особи.

Теги: #іноземці #премєр_міністр #візит
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