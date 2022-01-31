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12:50 31.01.2022

Штам коронавірусу "омікрон" виявлено у 20 регіонах України

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Штам коронавірусу "омікрон" виявлено у 20 регіонах України

Штам коронавірусу "омікрон" виявлено у 20 областях України.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях і в Києві.

Ляшко також повідомив, що за три останні тижні добова кількість виявлених випадків COVID-19 зросла в сім разів, кількість госпіталізацій – удвічі.

При цьому, за словами Ляшка, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася порівняно з позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Найзначніше збільшилася кількість випадків на території Житомирської області - вдвічі. Лідер приросту позаминулого тижня - Івано-Франківська область минулого тижня також мала приріст, але значно нижче: +35,6%. Регіон перебуває в червоній зоні за епіднебезпекою.

"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням на території України варіанту "омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2", - сказав він.

Ляшко наголосив, що з досвіду інших країн від початку зростання захворюваності до піка минає близько одного місяця, тому в найближчі два тижні МОЗ прогнозує зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.

Наразі в медзакладах виділено 69,32 тис. ліжкомісць, з яких 66,31 тис. ліжок забезпечені киснем.

За тиждень кількість ліжок збільшено на 4400 ліжок.

Крім того, враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, у лікарнях виділено 4414 ліжок, призначених для госпіталізації хворих дітей, за тиждень кількість таких ліжок зросла на 751 ліжко.

Теги: #омікрон
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