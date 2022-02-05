Медицина

11:54 05.02.2022

Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

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Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

Ризик госпіталізації інфікованих штамом "омікрон" COVID-19 нижче на 75%, ніж при зараженні іншими штамами коронавірусу, зокрема, "дельтою", дійшли висновку португальські вчені, повідомляє телерадіокомпанія RTP.

Дослідники з Інституту охорони здоров'я імені Рікарду Жорже проаналізували статистику пацієнтів лікарень зі штамом "омікрон" і дійшли висновку, що серед 100 заражених 25 пацієнтів госпіталізують. У решти 75 осіб спостерігаються симптоми, які не потребують постійного медичного спостереження і госпіталізації.

Також вони дійшли висновку, що люди, інфіковані "омікроном" і госпіталізовані з ним, в середньому менше за часом перебувають у лікарні, ніж з іншими штамами, а також ризик смертності з "омікроном" набагато нижчий.

Дослідження проводилося на підставі інформації про грудневих хворих, які проживають у Португалії, і воно дало "обнадійливі результати, що підтверджують висновки аналогічних досліджень, проведених в інших країнах", - зазначає RTP.

У багатьох країнах світу спостерігається різкий приріст хворих на COVID-19 у зв'язку з поширенням штаму "омікрон", що з'явився в країнах Африки наприкінці минулого року. Однак у всіх країнах медики відзначають, що незважаючи на те, що "омікроном" заражається більше людей, ніж під час поширення інших штамів, але переносять захворювання люди швидше і легше.

Теги: #коронавірус #омікрон
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