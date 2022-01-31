В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 346 людей, 78 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу 30 січня в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337); 20 983 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 особи, другу дозу – 7 653 особи, додаткову дозу отримали 98 осіб, бустерну дозу – 6 708 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 322 особи; летальних випадків – 78; одужало – 4 346 осіб", - сказано в ранковій статистиці відомства в Telegram-каналі.

Днем раніше, 30 січня виявили 24 508 нових випадків захворювання, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня - 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID- 19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 064 495 осіб; одужало – 3 622 745 осіб; летальних випадків - 100 203.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 осіб, з них отримали першу дозу – 15 324 673 особи, отримали дві дози – 14 619 487 осіб, отримали додаткову дозу – 16 695 осіб, бустерну дозу – 339 726 осіб. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.