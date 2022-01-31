У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зафіксували спробу перевезти наркотики з Єгипту

Прикордонники у пункті пропуску "Бориспіль" виявили наркотики, які намагалися привезти з Єгипту два українці, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники за допомогою службового собаки виявили майже 2 тисячі таблеток, які містять обмежений до переміщення прекурсор – псевдоефедрин", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що виявлені предмети вилучили, а порушників притягли до відповідальності.