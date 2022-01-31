Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

Впливові сенатори США від обох партій заявили в неділю, що розраховують незабаром завершити узгодження пакета санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

"Я б сказав, що ми наблизилися до мети. Сподіваюся, що ми зможемо завершити розпочате", - заявив в ефірі CNN голова сенатського комітету із закордонних справ - демократ Боб Менендес. Він додав, що сподівається на завершення роботи над заходами на початку наступного тижня.

З оцінкою Менендеса загалом погодився його заступник у комітеті із закордонних справ - республіканець Джим Ріш.

"Я маю помірний оптимізм з приводу того, що завтра, коли ми повернемося на роботу до Вашингтона, нам вдасться просунутися на цю тему", - заявив Ріш.

The Hill зазначає, що результатом переговорів сенаторів від обох партій може стати рішення ввести частину санкцій відразу, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація поблизу України. Менендес пояснив, що може йтися про заходи у відповідь на такі речі, що приписуються Росії, як кібератаки, операції під прикриттям, спроби послабити українську владу.

Спочатку в сенат надійшов складений Менендесом законопроект, який передбачає санкції проти російських керівників, банків, компаній у разі вторгнення РФ в Україну або у разі серйозної ескалації напруженості.

Демократи, незважаючи на більшість у сенаті, потребують підтримки хоча б частини республіканців, якщо хочуть швидкого схвалення законопроекту. Тому, як зазначають американські ЗМІ, початкова версія пропозицій щодо санкцій може бути змінена: до неї можуть включити деякі пропозиції сенаторів-республіканців.

Паралельно із сенаторами над можливими санкціями проти РФ працюють і в Палаті представників США. Там розглядають законопроект, який по суті є "клоном" тексту Мендендеса.