Лондон наступного тижня внесе законопроєкт, що зробить можливими масштабні санкції проти РФ
Британський уряд упродовж наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який зробить можливим, якщо це буде необхідно, введення масштабних санкцій проти РФ, заявила в неділю глава МЗС Великої Британії Ліз Трас.
"Ми внесемо на розгляд законопроєкт, щоб мати можливість вживати заходів, зокрема проти структур, які відіграють ключову роль для Кремля і його майбутнього", – сказала вона в ефірі BBC.
"Їм доведеться заплатити високу ціну в разі вторгнення в Україну. Ми будемо готові діяти проти російських фінансових структур, компаній зі сфери енергетики, проти близьких до Кремля олігархів", – додала Трас.
У свою чергу The Guardian пояснює з посиланням на джерела в британському МЗС, що діючі нині правила дають змогу запроваджувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у дестабілізації України. Новий же санкційний режим у разі схвалення дасть змогу запроваджувати обмеження проти структур, які вважаються стратегічно важливими для РФ, причому – навіть якщо вони не причетні до подій, пов'язаних з Україною.