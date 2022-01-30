Події

13:34 30.01.2022

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

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В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

Тепла і волога повітряна маса з посиленим вітром продовжить визначати погоду в Україні в понеділок, 31 січня, повідомляє Укргідрометцентр.

Цього дня очікується невеликий і помірний мокрий сніг, в південній частині і більшості західних областей вдень без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

У Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 7-12° морозу.

У Києві - вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, пориви вітру 15-18 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі і вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період спостережень у Києві 31 січня найвища температура була зафіксована на позначці +8,1°С у 2015 році, а найнижча – на позначці -25,2°С у 1954 році.

У вівторок, 1 лютого, в Україні без суттєвих опадів, лише в Карпатському регіоні, вночі і на північному сході країни невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві - без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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