Помер актор Леонід Куравльов

Актор театру і кіно, народний артист РРФСР Леонід Куравльов помер на 86-му році життя, повідомили "Інтерфаксу" (Interfax.ru) в Союзі кінематографістів РФ.

"Леонід В'ячеславович помер сьогодні", – сказав співрозмовник агентства.

Про госпіталізацію артиста в реанімацію в лікарні в Комунарці стало відомо 10 січня; за даними джерела "Інтерфаксу" в медичних колах, лікарі оцінювали його стан як важкий. Як пізніше повідомили в Союзі кінематографістів РФ, у артиста діагностували запалення легенів, коронавірус не підтвердився. Куравльов був госпіталізований 5 січня з Московського міського реабілітаційного центру. 22 січня, за даними ЗМІ, артиста виписали з лікарні і перевели на відновлення в реабілітаційний центр.

Куравльов народився 8 жовтня 1936 року. У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона "Сьогодні звільнення не буде..." (1958). Паралельно актор-початківець знявся в дипломній роботі Василя Шукшина "Із лебединого повідомляють" і в пригодницькому фільмі Михайла Швейцера "Мічман Панін" (обидва фільми – в 1960 р.).

Широку популярність Куравльову принесли ролі в таких фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Початок", "Золоте теля", "Афоня". Загалом у фільмографії артиста понад 200 ролей у кіно і серіалах.

У 1960-1992 роках перебував у трупі Театру-студії кіноактора.