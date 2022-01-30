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08:24 30.01.2022

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

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В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 24 508 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 3 145 осіб, 94 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 29 січня в Україні: зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444); 34 202 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу – 11 400 осіб, додаткову дозу отримали 235 осіб, бустерну дозу – 10 475 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 692 особи; летальних випадків - 94; одужало – 3 145 осіб", - сказано в ранковому зведенні відомства в Telegram-каналі.

Днем раніше, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-1, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 042 469 осіб; одужало – 3 618 402 особи; летальних випадків - 100 125.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 особа, з них отримали першу дозу – 15 318 149 осіб, отримали дві дози – 14 611 834 особи, отримали додаткову дозу – 16 597 осіб, бустерну дозу – 333 018 осіб. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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