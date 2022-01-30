Події

07:24 30.01.2022

Тренер чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пекіні пішов на самоізоляцію

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Тренер чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пекіні пішов на самоізоляцію

Тренер чоловічої збірної з біатлону Ігор Ященко склав позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді-2022 у Пекіні, повідомляє biathlon.com.ua.

"На жаль, ще один наставник збірної України сьогодні потрапив до умов самоізоляції під час підготовки до Олімпійських Ігор у Пекіні. Помічник Юрая Санітри з чоловічої збірної Ігор Ященко склав позитивний тест і найближчим часом не зможе керувати підготовкою команди", – йдеться у повідомленні на сайті порталу.

Згідно з антиковідними правилами, всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу.

"Всі спортсмени збірної України наразі складали негативні тести та продовжують тренування без обмежень", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #коронавірус #спортсмен #китай #олімпіада
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