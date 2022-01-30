Події

07:17 30.01.2022

Токаєв заявив, що залишиться на посаді президента Казахстану не більше двох термінів

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Токаєв заявив, що залишиться на посаді президента Казахстану не більше двох термінів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не має наміру перебувати на президентській посаді більше двох термінів.

"Я не знаю, як довго я буду президентом Казахстану, але достеменно - відповідно до Конституції не більше двох термінів. Тобто жодного перероблення законів і тим більше Конституції не буде", - наголосив Токаєв в інтерв'ю державному телеканалу "Хабар 24" , показаному в суботу.

Глава держави зазначив, що його місія як президента – досягти позитивних результатів трансформації усього суспільства, усієї політичної системи та економіки.

19 березня 2019 року перший президент Нурсултан Назарбаєв заявив про свою відставку. З 20 березня 2019 року обов'язки президента Казахстану став виконувати голова Сенату Касим-Жомарт Токаєв. За Конституцією він мав бути главою держави до закінчення виборного терміну Назарбаєва. Чергові вибори президента Казахстану мали відбутися у 2020 році. Токаєв оголосив про проведення дострокових виборів та переміг 9 червня 2019 року, набравши 70,96% голосів. 2024 року закінчиться його перший легітимний термін.

 

 

Теги: #президент #термін #казахстан
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