На Харківщині поліцейські затримали жінку, яка вбила свою новонароджену доньку

Поліція затримала мешканку с.Безруки Харківської області за підозрою у вбивстві новонародженої дитини.

"Мешканка села Безруки народила дівчинку вдома і за кілька днів задушила її. Тіло немовляти вона поклала в пакет і сховала на території свого домоволодіння. Мотиви вчинку жінки встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про подію в поліцію напередодні повідомила свекруха жінки, яка виявила тіло онуки. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили докази.

Слідчі встановили, що під час вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 23 січня вона народила дівчинку вдома, пологи приймав її 25-річний чоловік. За два дні, 25 січня, жінка вбила доньку, а тіло сховала. Чоловікові вона сказала, що віддала дитину соціальним службам.

У сім'ї ще одна дитина, якій немає і двох років.

Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. 29 січня їй повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання відповідно до санкції статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.