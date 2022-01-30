У Португалії відбудуться дострокові парламентські вибори

У Португалії в неділю відбудуться дострокові вибори до парламенту країни – Асамблеї Республіки, який було розпущено наприкінці минулого року.

Згідно з опитуванням Католицького університету для каналу RTP і газети "Publico", 49% населення готове підтримати ліві партії. За підсумками опитування, праві політичні партії підтримує 47% населення.

Згідно з результатами опитування, лідирує Соціалістична партія, яку очолює чинний прем'єр Антоніу Кошта – за нього готові проголосувати 36% опитаних. Підтримати Соціал-демократичну партію (СДП) планує 33% португальців.

При цьому бачити на посаді прем'єра 48% опитаних хочуть чинного главу уряду Кошту, а голову СДП Руя Ріу – 36%.

Загалом у парламенті 230 місць. За підсумками попередніх виборів Партія Кошти мала 108 місць.

Вибори проходитимуть на тлі поширення в Європі чергової хвилі коронавірусу, нового штаму "омікрон", який відрізняється від попередніх тим, що легше передається від людини до людини, а й часто викликає не так важку симптоматику хвороби, як попередні штами.

Проголосувати зможуть навіть ті люди, які перебувають на карантині. Їм рекомендовано прибути на ділянки в період з 18:00 до 19:00, а решті - до цього часу. У Португалії близько 90% населення вакциновано від коронавірусу.

Наприкінці минулого року президент країни Марселу Ребелу ді Соуза розпустив парламент через відмову низки депутатів підтримати проект бюджету на наступний фінансовий рік - кілька тижнів переговорів не увінчалися успіхом, і ліві депутати з Комуністичної партії та Лівого блоку відмовилися підтримати проект. Вони вимагали реформування системи охорони здоров'я, підвищення пенсій та мінімального рівня оплати праці.