Події

19:17 29.01.2022

Франція сподівається вирішити українську кризу через діалог, але допускає нарощування військової сили в Румунії

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Франція сподівається вирішити українську кризу через діалог, але допускає нарощування військової сили в Румунії

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі висловилася за діалог та дипломатичне вирішення української кризи, нагадавши при цьому про готовність Франції розгорнути у Румунії військову силу.

"Діалог триває, і ми переконані, що саме через діалог, через дипломатичні та політичні рішення ми маємо вирішити цей конфлікт", - заявила глава оборонного відомства в суботу в ефірі радіостанції France Inter.

"Президент республіки разом із іншими керівниками мобілізував усі сили, щоб прийти до деескалації", - сказала міністр.

При цьому вона нагадала висловлювання глави держави Емманюеля Макрона, що "Франція готова, якщо НАТО ухвалить таке рішення, розгорнути військові елементи у Румунії, сусідній з Україною країні".

За її словами, питання про це найближчим часом обговорюватимуть члени НАТО.

 

 

Теги: #криза #франція #діалог #україна
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