Латвійські прикордонники запобігли близько п'ятдесяти спробам незаконного перетину мігрантами латвійсько-білоруського кордону

Латвійські прикордонники запобігли в п'ятницю 47 спробам незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону мігрантами з третіх країн, повідомили в Державній прикордонній охороні.

За її відомостями, як повідомляє агентство BNS, дві людини були затримані, їм із гуманітарних причин було дозволено перетнути кордон.

Із 10 серпня минулого року запобігли незаконному перетину державного кордону 5387 особами.

Із 11 серпня 2021 року через зростання кількості випадків незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону уряд Латвії оголосив режим надзвичайної ситуації в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях, а також у Даугавпілсі. Спочатку режим НС було оголошено до 10 листопада, але вже жовтні уряд вирішив продовжити його до 10 лютого.

Із моменту запровадження надзвичайної ситуації було дозволено перетнути кордон з гуманітарних міркувань 113 особам. Затримано було за цей період 465 громадян третіх країн, які незаконно перетнули держкордон.

Підвищена активність мігрантів, які прагнуть перейти білорусько-латвійський кордон, спостерігається з 13 грудня минулого року.