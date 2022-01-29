Події

12:21 29.01.2022

Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

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Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибуде в Україну з робочим візитом у вівторок, 1 лютого, повідомив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві", - написав Мюллер у соцмережі Twitter.

Він додав, що Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії.

"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #моравецький #візит #польща
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