Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибуде в Україну з робочим візитом у вівторок, 1 лютого, повідомив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві", - написав Мюллер у соцмережі Twitter.

Він додав, що Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії.

"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - наголошується в повідомленні.