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07:52 29.01.2022

Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

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Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Президент США Джозеф Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі, повідомляють західні ЗМІ.

За їхніми даними, Байден пояснив, що зробить це "у недалекій перспективі".

Раніше на цьому тижні Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових якраз на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку з напруженою обстановкою навколо України.

Представник Міноборони США Джон Кірбі напередодні на брифінгу поінформував журналістів, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ надзвичайно високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у Західній Україні, далеко від східного кордону. До їх завдання входить навчання та консультування українських військових.

 

 

Теги: #сша #європа #байден #війська
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